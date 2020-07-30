الداخلية العراقية تعلن إيقاف منتسبين استخدموا بنادق الصيد ضد المتظاهرين

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وأضاف الغانمي بأن "قاضي التحقيق قرر إيقاف المنتسبين المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد، الاثنين الماضي، أنه ليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة ضد المتظاهرين.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة، بأن "تظاهرات الشباب يوم أمس (الأحد) حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين"، وبيّن: "فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة".
وتشهد ساحة التحرير وسط بغداد والمنطقة المحيطة بها وصولا إلى ساحة الطيران القريبة منها احتجاجات ضد سوء الخدمات العامة وخاصة الكهرباء، وتخللتها صدامات مع قوات الأمن أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين .
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