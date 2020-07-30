كما ناقشت متابعة أداء خطبة الجمعة والتي ستؤدى بمسجد التلفزيون، مع التأكيد على رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال، وبنفس الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف.
© Sputnik . Aliksandr Vilf
وستكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.
بينما ستكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في مصر 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت.
وذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول سعفان إن الإجازة تبدأ من يوم الخميس، يوم الوقوف بعرفات، إضافة إلى أول وثاني أيام عيد الأضحى (الجمعة والسبت)، مشيرا إلى أنها ستكون إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... بيان بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.