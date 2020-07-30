مصر... بيان بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

كما ناقشت متابعة أداء خطبة الجمعة والتي ستؤدى بمسجد التلفزيون، مع التأكيد على رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال، وبنفس الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف.

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وبحسب بوابة "الأهرام"، ستكون إجازة عيد الأضحى من الخميس 30 يوليو/تموز الجاري، حتى الاثنين الثالث من أغسطس/آب 2020.

وستكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

بينما ستكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في مصر 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت.

وذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول سعفان إن الإجازة تبدأ من يوم الخميس، يوم الوقوف بعرفات، إضافة إلى أول وثاني أيام عيد الأضحى (الجمعة والسبت)، مشيرا إلى أنها ستكون إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.