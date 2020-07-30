شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 على الأقل فى انفجار قرب رأس العين بسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الخميس، في تفجير مركبة ملغومة بالقرب من بلدة حدودية سورية تسيطر عليها القوات المدعومة من تركيا.
وقالت الأناضول، إن شاحنة متوقفة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش عند مدخل قرية تل حلف غربي بلدة رأس العين على الحدود التركية السورية، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 15.
وقالت الأناضول إن قوات الأمن المحلية تحقق في احتمال ضلوع وحدات حماية الشعب الكردية السورية في الهجوم. وتعتبر أنقرة الوحدات جماعة إرهابية.
وسيطرت تركيا المتحالفة مع بعض الجماعات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد على البلدة العام الماضي في هجوم لصد مقاتلي الوحدات.
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