شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى مهنئا الأمة الإسلامية بعيد الأضحى: اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، شعب الأردن والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "اللهم زد بيتك تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً ومهابةً، وأرزقنا زيارته سالمين معافين.. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا جميعاً بالصحة والسلامة، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا الغالى، وأن يمن عليه بالخير والبركات".

وعلى جانب آخر، كان قد جدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين فى نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشدداً على رفض المملكة لأى إجراء إسرائيلى أحادى الجانب لضم أراض فى الضفة الغربية.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردنى، الأربعاء، بعدد من الشخصيات من محافظات عدة فى قصر الحسينية.. مشيرة إلى أن الملك عبدالله الثانى أشاد بالجهود التى بُذلت خلال الأشهر الماضية فى مجابهة فيروس كورونا المستجد، وأعرب عن فخره بوصول الأردن إلى مرتبة متقدمة عالمياً فى محاربة الفيروس.

كما أعرب عن تقديره لدور الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية فى مواجهة الفيروس، منوها بعمق وتميز العلاقات التى تربط المملكة مع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على وقوف الأردن إلى جانب أشقائه فى جهودهم للتصدى لتداعيات وباء كورونا.

وأكد أهمية التركيز بشكل أساسى على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مضيفا أن الأردن أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، لافتاً إلى أهمية توسيع الإنتاجية فى قطاعات الزراعة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.