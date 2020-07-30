شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وتساقط ثلوج على المدينة المنورة فى وقفة عرفات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقطت الأمطار على المدينة المنورة، فى يوم وقفة عرفات، اليوم الخميس، حيث رصد المواطنون السعوديون لحظات تساقط الأمطار الغزيرة وقطع الثلج على المدينة بمقاطع فيديو تداولوها عبر منصات التواصل الاجتماعى، حيث أظهرت المقاطع المصورة انهمار المطر الغزير على المدينة المنورة فى هذه الليلة المباركة.

وكانت قد شهدت إمارة منطقة مكة المكرمة، سقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد فى مشعر منى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات، ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" لسقوط الأمطار على مشعر منى، كما تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر هاشتاج مكة الآن، حيث قام المغردون بالتضرع إلى الله بالدعاء، كما قام العديد من محبو متابعة الطقس بتصوير لقطات من البرق والرعد.

كما شاركت قناة العربية، عبر حسابها المخصص للطقس، فيديو وصورا لهطول الأمطار وظهور البرق والرعد، وعلقت قائلة: "الأمطار تغسل منى ليلة عرفه وتلطف درجة حرارة الأجواء فى مكه الآن".

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يأتى هذا بعدما شهدت منطقة مكة المكرمة سقوط أمطار، حيث سقطت فى الحرم المكى خلال تبديل ثوب الكعبة المشرفة فى إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

ونشرت رئاسة شئون الحرمين صورا عبر حسابها بموقع تويتر لإنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها الكسوة الجديدة، وذلك فى إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

وأذاعت قناة العربية، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو لسيارة مخصصة لنقل الكسوة القديمة حيث يتم العمل على الوجه الآخر لتبديل الكسوة وتثبيت الجديدة وسط استعدادات كبيرة من قبل رئاسة شئون الحرمين لتنفيذ تلك المهمة فى أسرع وقت.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة، ومتابعة تولى رئاسة شؤون الحرمين تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعدادا لاستقبال الحجاج فى صباح اليوم التالى الذى يوافق عيد الأضحى.

ويشار إلى أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت أصدرت، الأربعاء، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن فى مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادى الفرع وينبع.