شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: ضبط أشخاص حاولوا التسلل للمشاعر بدون تصاريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أنه تم ضبط عدد من المخالفين حاولوا دخول المشاعر دون تصريح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وأضاف أن غدا يتوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمى الجمرات وقضاء أيام التشريق ، وويتم تنظيم الحجاج فى مجموعات تضمن التباعد بين الحجاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى يعقد من مكة المكرمة للوقوف على مستجدات الحالة الصحية والامنية فى مناسك الحج .

ومن جانبه، قال حسين الشريف وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الحج، جاهزية كافة قطاعات الحج على أكمل وجه ولا توجد أى إشكاليات والجميع فى امن وأمان.

Advertisements

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جدا ولا توجد ه لله الحد حتى الآن لا توجد أى إصابات بفيروس كورونا حتى الآن بين الحجاج.