الجزائر: ارتفاع الإصابات بالكورونا إلى 29.8 ألف مصاب و1200 حالة وفاة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 29 ألفا و831 مصابا، و1200 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 602 حالة إصابة جديدة، و14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 20 ألفا و82 حالة، وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 62 مريضا بالعناية المركزة.

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يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من الساعة الـ8 مساء إلى الـ5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.