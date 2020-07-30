شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمى للصحة السعودية: لا إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جدا ولا توجد ه لله الحد حتى الآن لا توجد أى إصابات بفيروس كورونا حتى الآن بين الحجاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى يعقد من مكة المكرمة حول الحالة الصحية والامنية فى المشاعر المقدسة .

وحول الجاهزية الطبية فى المناسك قال الدكتور محمد لدينا فى المشاعر المقدسة 1456 سريرا منها 272 سرير عناية مركزة للحجاج و 331 سريرا للعزل ، وذلك إذا اقتضت الحاجة.

Advertisements

وأكد أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرا إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية ضد الوباء.