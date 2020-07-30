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المتحدث الرسمى للصحة السعودية: لا إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جدا ولا توجد ه لله الحد حتى الآن لا توجد أى إصابات بفيروس كورونا حتى الآن بين الحجاج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى يعقد من مكة المكرمة حول الحالة الصحية والامنية فى المشاعر المقدسة .

وحول الجاهزية الطبية فى المناسك قال الدكتور محمد لدينا فى المشاعر المقدسة 1456 سريرا منها  272 سرير عناية مركزة للحجاج  و 331 سريرا للعزل ، وذلك إذا اقتضت الحاجة.

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وأكد أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرا إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية ضد الوباء.

 

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