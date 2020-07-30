شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية السعودى والبحرينى يؤكدان أهمية وقف النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزيرا الخارجية السعودي والبحريني يؤكدان أهمية وقف النار في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وشدد وزيرا الخارجية السعودي والبحريني على ضرورة الحل السياسي في ليبيا.

وقبلها أعلنت بريطانيا، تأييدها الجهود الأممية من أجل حل سياسي في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعوته إلى تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا، والتوصل إلى اتفاق رسمى وشامل لإيقاف القتال والأعمال العسكرية فى البلاد، فى إطار المفاوضات التى ترعاها البعثة الأممية فى ليبيا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الخميس، بأن أبو الغيط ناشد الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أى أعمال أو تحركات عسكرية من شأنها تصعيد الوضع فى الميدان أو إذكاء الصراع فى البلاد، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والعمل بجدية من أجل استكمال المفاوضات القائمة فى إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى للتوصل إلى اتفاق متكامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط أعاد التأكيد بهذه المناسبة على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية فى الأزمة الليبية، مجدداً رفض وإدانة الجامعة العربية للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجى للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد، مطالباً بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذرى للتهديد الذى تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة.