شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت حالة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، فيما تم تسجيل 21 إصابة جديدة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الإصابات المسجلة فى البلاد بالفيروس ارتفع إلى 738، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 41 وفاة.

وتتركز معظم الإصابات في العاصمة دمشق، يليها ريف دمشق، حيث سجلت يوم أمس أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات، إذ تركز فيها 12 إصابة من أصل 23 تم تسجيلها وفي دمشق سجلت 9 إصابات، بينما تم تسجيل إصابتين في درعا.