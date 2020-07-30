شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت حالة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، فيما تم تسجيل 21 إصابة جديدة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الإصابات المسجلة فى البلاد بالفيروس ارتفع إلى 738، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 41 وفاة.
وتتركز معظم الإصابات في العاصمة دمشق، يليها ريف دمشق، حيث سجلت يوم أمس أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات، إذ تركز فيها 12 إصابة من أصل 23 تم تسجيلها وفي دمشق سجلت 9 إصابات، بينما تم تسجيل إصابتين في درعا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.