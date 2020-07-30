السعودية: الحالة الصحية لضيوف الرحمن بمشعر عرفة مطمئنة ولم تُسجَّل أية أمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة، ولم تُسجَّل أية أمراض بينهم، بما فى ذلك فيروس كورونا المستجد. وأكدت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية ضد الوباء.

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