رئيس وزراء تونس المكلف منفتح على مقترحات تشكيل الحكومة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، الخميس، انفتاحه على كل المقترحات التي من شأنها المساهمة في تسريع تشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقاء جمعه مع الرئيس قيس سعيد، في قصر الرئاسة بقرطاج، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

ونقل البيان عن المشيشي قوله، إنه "منفتح على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في التسريع بتكوين حكومة تستجيب للمطالب الملحة لكلّ التونسيين".

وأفاد البيان، أن رئيس الوزراء المكلف أطلع الرئيس سعيد على فحوى اللقاءات التي أجراها وتطورات تشكيل الحكومة، وخطواته المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.

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والثلاثاء، انطلق المشيشي في مشاورات تشكيل حكومته، بلقاء رؤساء وممثلي أكبر المنظمات التونسية على غرار الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، واتحاد المزارعين، ونقابة الصحفيين، وكونفيديرالية المؤسسات المواطنة (كونكت)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن يلتقي المشيشي مع ممثلي الأحزاب السياسية بعد عطلة عيد الأضحى، وفق ما نقله إعلام محلي.



والسبت، أعلن الرئيس التونسي، تكليف المشيشي، بتشكيل حكومة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من الدستور، انطلاقا من الأحد، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة، برئاسة إلياس الفخفاخ.

وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار سعيّد تكليف المشيشي بين صمت مؤقت وترحيب ومساندة وعدم اعتراض، إضافة إلى غضب.

وأغضب هذا التكليف الرئاسي ائتلافات، لأن المشيشي لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.