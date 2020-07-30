كورونا.. 12 وفاة بالجزائر و4 إصابات في الأردن

الجزائر - الأردن / الخليج 365
أعلنت الجزائر، الأربعاء، تسجيل 12 وفاة جراء كورونا، فيما رصد الأردن 4 إصابات بالفيروس.
وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، 12 وفاة و614 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 359 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 29.229؛ منها 19.592 حالة تعاف و1.186 وفاة.
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 23 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.191؛ منها 1.027 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 11.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الخميس، 17 مليونا و297 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 672 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و789 آلفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".
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