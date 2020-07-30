العراق.. توقيف 3 عناصر أمن بتهمة قتل متظاهرين

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، توقيف 3 أفراد أمن بتهمة قتل متظاهرين اثنين وسط العاصمة بغداد.



وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن "لجنة التحقيق الخاصة بأحداث ساحة الطيران وسط بغداد أكملت مهامها".



وأوضح أن "التحقيق أثبت بأن الشهيدين (المتظاهرين) أصيبا ببنادق صيد"، مضيفا أن بنادق الصيد استخدمت من قبل 3 عناصر أمن خلال الأحداث، وبصورة شخصية مخالفة للتعليمات".



وأضاف الغانمي أن "قاضي التحقيق قرر إيقاف المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين"، مبينًا أن "وزارة الداخلية شكلت مجلس تحقيق لمحاسبة المقصرين من أفراد الأمن".



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ودعا وزير الداخلية المتظاهرين، إلى "الحفاظ على سلمية الاحتجاجات".



والاثنين، أمهل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أجهزة الأمن 72 ساعة لإعلان نتائج التحقيق بأحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات مساء الأحد في "ساحة الطيران".



وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار رئيس الوزراء هشام داود، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن قرابة 560 شخصا من المدنيين والعسكريين قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولغاية الآن.



وبدأ الحراك الشعبي العراقي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، فيما يضغط الآن على الكاظمي للوفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين.

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