الصندوق السيادي السعودي يسحب عرض شراء "نيوكاسل" الإنجليزي

جعفر قاسم/الخليج 365

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، الخميس، سحب عرضه لشراء نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم.

وقال الصندوق، في بيان: "اتخذنا القرار بكل أسف رغم أننا كنّا متحمسين وملتزمين بالاستثمار في مدينة نيوكاسل وإعادة بناء النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعاداته العريقة".

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وكان الصندوق توصل في أبريل/ نيسان الماضي مع مالك النادي مايك آشلي إلى صفقة لشراء النادي مقابل 300 مليون جنيه استرليني (391 مليون دولار) ودفع بالفعل مبلغ 17 مليون جنيه (22 مليون دولار) مقدما.

وقال الصندوق السعودي في بيانه اليوم "الأمور طالت أكثر مما كان متوقعا لها، وبالتالي انتهت صلاحية الاتفاقية بين الصندوق وملاك النادي".

وأضاف: "انتظرنا طويلًا بشأن عقد الصفقة، لكن في النهاية، انتهت المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق بيننا وبين مالكي النادي، وكان من الصعب علينا الاستمرار في تلك الصفقة خاصة مع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل، والمعايير الجديدة التي ستقام فيها المباريات والتدريبات للفرق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.