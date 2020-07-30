سوريا.. مقتل 5 مدنيين جراء تفجير إرهابي في رأس العين

رأس العين/ الخليج 365

قتل 5 مدنيين على الأقل وأصيب 12 آخرون، الخميس، في تفجير إرهابي استهدف حافلة صغيرة بمدينة "رأس العين" السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ووقع التفجير قرب نقطة تفتيش عند مدخل قرية "تل حلف" التابعة لـ"رأس العين"، بحسب مصادر أمنية محلية للأناضول.

وفي حصيلة أولية، أفادت المصادر أن التفجير أسفر عن مقتل 5 مدنيين، وإصابة 12 آخرين بجروح، وصفت حالة 3 منهم بأنها "حرجة".

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وترجح فرق الأمن المحلية وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء مثل هذه التفجيرات.

والأحد الماضي، قتل 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب نحو 10 آخرين، في تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة، استهدف سوقا للخضروات في رأس العين.

ويواصل "ي ب ك" شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزه في مدينتي "عين عيسى" و"تل تمر"، على مدينتي "رأس العين" و"تل أبيض"، المحررتين ضمن عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.