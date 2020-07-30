الأمن العراقي يقبض على 8 مشتبهين بالانتماء لـ "داعش"

كركوك/ الخليج 365

ألقت الشرطة العراقية، الخميس، القبض على 8 مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة كركوك (شمال).

وقال مدير شرطة كركوك، علي كمال، إن الشرطة داهمت 5 أماكن مختلفة وسط المدينة، وضبطت العديد من الأسلحة والذخائر.

ولفت كمال للأناضول، أن الشرطة ضبطت 8 مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش" خلال عمليات المداهمة.

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وذكر أن الشرطة ضبطت أيضًا كميات من المستندات المزيفة أثناء البحث في المنازل التي جرى مداهمتها بشكل متزامن.

وفي حزيران / يونيو 2014، سيطر "داعش" على محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من محافظات ديالى وكركوك.

وفي 9 ديسمبر 2017، يعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، انتصار العراق على التنظيم ودحره من تلك المناطق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.