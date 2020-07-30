وزارة الشؤون الإسلامية تعلن نجاح خطتها في مسجد نمرة في يوم عرفة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة بمشعر عرفات وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، حيث شهدت اروقة وحرم المسجد انسيابية خلال دخول وخروج الحجاج واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

وأبان فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة في الحج الدكتور سالم بن حاج الخامري في تصريح صحفي عن نجاح خطة الوزارة في مسجد نمرة في يوم عرفة, رافعاً شكره للقيادة الرشيدة – وفقهم الله – على حرصها وتقديمها كل ما بوسعها لراحة ضيوف الرحمن و لكافة القطاعات الحكومية التي شاركت في هذا النجاح.

وقال الخامري إن الحجاج وصلوا إلى مسجد نمرة في وقت مبكر صباح اليوم وتم دخولهم وفق خطة معينة وانسيابية كبيرة مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والوقائية حيث تم تحديد مسارات للدخول والخروج من المسجد, مشيرا إلى أن الحجاج بعد أن استعموا خطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معاً غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان اقامتهم في عرفة.

وأفاد أن المسجد تم تهيئته بكل مرافقها وكما يعلم الجميع تم صيانة تكييف المسجد في العام الماضي وصنع خصيصا لهذا المسجد حيث يضم 60 مكيفا مركزياً وأكثر من 500 مكيف دولابي, ويضم عدة مميزات من أهمها تنقية الهواء مرتين في غضون ساعة والمشروع يعتبر جبار جداً.

وفي نهاية حديثه بعث رسائل شكر وثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على توجيهاتهما الدائمة والنيرة ودعهم الغير محدود لجميع القطاعات الحكومية وذلك في سبيل راحة ضيوف الرحمن, كما وجه الشكر لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابته ودعمه لأعمال قطاعات الوزارة في الحج خدمة لضيوف الرحمن وتجسيداً لرسالة الوزارة السامية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.