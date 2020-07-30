روحاني: إيران ليس لديها أي عقبات أو قيود لتطوير العلاقات والتعاون مع قطر

ونقلت الرئاسة الإيرانية، اليوم الخميس، أن روحاني هنأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بحلول عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي بينهما، معربا عن أمله في أن يكون هذا العيد مباركا لجميع المسلمين في العالم وأن يستفيد جميع المسلمين من بركات هذا العيد.

وقال الرئيس الإيراني: "الأمن والاستقرار الإقليميان يمكن تأمينهما فقط في إطار التعاون الإقليمي"، مضيفا أن "إيران ليس لديها أي عقبات أو قيود لتطوير العلاقات والتعاون مع قطر كدولة صديقة وشقيقة".

بدوره أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لروحاني أنه: "لطالما كان تطوير العلاقات والتعاون مع إيران مهمًا لقطر، وآمل أنه بعد التغلب على الصعوبات، يتم اتخاذ المزيد من الخطوات لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين".

يتبع...