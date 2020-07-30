روسيا تكشف معلومات عن مواطنيها المحتجزين في بيلاروس

مينسك - سبوتنيك. وقال السفير الروسي للصحفيين، اليوم الخميس:

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"لقد اضطر المواطنون الروس للقدوم إلى فندق في ضواحي مينسك بسبب تأخرهم عن موعد إقلاع الطائرة، التي كان يجب أن تقلهم من مطار العاصمة مينسك إلى إحدى الدول".

ووفقا للسفير، كان الروس المحتجزون يعتزمون السفر من العاصمة مينسك، يوم 25 تموز/يوليو، دون البقاء في بيلاروس لوقت طويل، ثم بعد ذلك العودة بعد فترة طويلة إلى موسكو من دولة أخرى. وأشار السفير إلى أن "سبب قدومهم إلى بيلاروس هو تعاقدهم مع إحدى الشركات المسجلة في بيلاروس، وكل منهم لديه عقد عمل مع هذه الشركة".

وقال السفير الروسي للصحفيين: "وفقا لمعلومات، لم نتأكد منها بعد، قد يكون المواطنون الروس موظفي إحدى شركات الأمن الخاصة، التي تعمل في حراسة البنية التحتية للطاقة في الخارج، تنفيذا لالتزاماتها وفق عقد تجاري".