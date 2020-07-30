شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال تعتقل فتاة وتبعد حارسا عن الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فتاة من المسجد الأقصى المبارك، وأبعدت حارسا يعمل في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر محلية في القدس، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت فتاة من باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام المستوطنين وخروجهم من باب السلسلة.

وأضافت أن الاحتلال سلم حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، يعود بعدها للتحقيق في مركز تحقيق "القشلة" بالقدس المحتلة.