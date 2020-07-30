شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام السعودى: اكتمال نجاح خطة تفويج الحجاج من عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير الأمن العام السعودى، اكتمال نجاح خطة تفويج الحجاج من عرفات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويبتهل حجاج بيت الله الحرام فى الدعاء، قبل غروب شمس يوم التاسع من ذى الحجة، تمهيدا للتوجه إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيها، ويصلى بها الحجاج صلاتى المغرب والعشاء، جمع تأخير، ويجمع الحجاج الحصى، ثم ييقضوا ليلتهم في مزدلفة حتى صلاة الفجر، بعد ذلك يتوجه الحجاج إلى منى لرمى جمرة العقبة الكبرى.​

وكان حجاج بيت الله توجهوا إلى جبل الرحمة بعد الاستماع إلى خطبة عرفة وآداء صلاة الظهر والعصر جمع قصر فى مسجد نمرة.