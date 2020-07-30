شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "4 محلية و22 وافدة". ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، ان إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع الى 1514 حالة مؤكدة، فيما ظل إجمالي الوفيات عند 50 وفاة.

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