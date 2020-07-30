شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، اثنتان محليّتان، واثنتان خارجيّتان، مشيرة إلى أن الحالات المحلية إحداهما لصاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في عمّان، والأخرى لموزّع موادّ صحيّة تمّ فحصه أثناء تواجده فى الأسواق؛ وقد تمّ نقل المصابين إلى منطقة عزل المصابين فى البحر الميّت، وعزل موقعى سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيّاً لمدّة 48 ساعة لغايات التعقيم، وحجر جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.

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وأشارت وزارة الصحة الأردنية إلى تسجيل حالة بين القادمين من الخارج، مؤكدة ارتفاع عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1191 حالة. سُجِّلت أيضاً 23 حالة شفاء لهذا اليوم، 10 في مستشفى الأمير حمزة، و10 في منطقة عزل المصابين بمنطقة البحر الميّت، و3 في مستشفى الملكة علياء.

وكشفت الصحة الأردنية عن إجراء 7055 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 592524 فحصاً.