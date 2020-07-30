شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مشروع تونس: حركة النهضة ستخرج من الحكم بسبب حماية الغنوشى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حزب مشروع تونس، إن ما حدث في البرلمان التونسى من مناقشات بشأن الحكومة الجديدة يمهد الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وأضاف حزب مشروع تونس: حركة النهضة ستخرج من الحكم بسبب ما فعلته اليوم من إفشال عملية سحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان.
وأسقط البرلمان التونسى لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشى، رغم تصويت 97 نائباً لصالحها، بعد جلسة استثنائية ، فيما قالت رئيسة كتلة الدستور الحر، عبير موسي، فى تعليقها على سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشى، إن الرجل سقط سياسيا، لأن لا أحد جدد فيه الثقة وإنما تم اللعب على إيجاد أوراق ملغاة، وتم إلغاء 18 صوتاً والبعض تعمد ذلك لإسقاط اللائحة، مؤكدة أن الأغلبية في البرلمان لا تريد الغنوشي، وأنه لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة.
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