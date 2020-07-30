شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عمرها أكثر من 80 عامًا للملك المؤسس بعد غسل الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرالحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الوقفية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة عمرها أكثر من 80 عامًاظهر فيها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وابنه وولي عهده الأمير سعود آنذاك بالحرم المكى.

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وتعليقًا على الصورة، قال حساب المؤسسة: “الملك عبدالعزيز رحمه الله وهو خارجا من الكعبة المشرفة بعد غسلها، وابنه وولي عهده الأمير سعود ينحني لإلباس والده حذائه، رحمهم الله، في موسم الحج عام ١٣٥٧ه‍/ ١٩٣٨م”.