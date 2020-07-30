شكرا لقرائتكم خبر عن مُحذرا من الإفراط خلال العيد.. أخصائي تغذية يوضح احتياجات الفرد اليومية من اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف أخصائي التغذية العلاجية، الدكتور رضي العسيف أن في عيد الأضحى المبارك لابد أن نعرف أن اللحوم هي أحد المصادر البروتينية في طعامنا، ولابد من الاعتدال وعدم الإفراط في تناولها.

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وقال “العسيف” أن الاحتياجات اليومية من البروتين (وهو يشمل اللحوم والبقوليات)تتراوح للشخص السليم بين 0.8 و 1 جم/ كيلو جرام وترتفع النسبة للرياضيين لتصل الى 1.5 أو أعلى منها بناء على نوعية الرياضة والتمارين. وتحتوي قطعة اللحم 30 جم، على 7 جم بروتين، بحسب “الوطن”.

فيما حذر أخصائي التغذية العلاجية من الإسراف في تناول البروتينات (لحوم الأضاحي) للمرضى الذين يعانون من أمراض معينة حتى لا تزداد المضاعفات، مثلاً: زيادة استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم قد يؤدي إلى زيادة نسب الكوليسترول بالدم. والمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى والالتهاب الكلوي أو الفشل الكلوي فإن ارتفاع السموم كالبولينا والكرياتينين والفسفور تزداد لديهم وبالتالي سيشعرون بالغثيان والتعب، ويزداد الجهد على الكلى.

مؤكدًا أن الإسراف في تناول كم أكبر من حاجة الإنسان خاصة لتلك الحالات قد يسبب اضطرابات الجهاز الهضمي، ويمكن ملاحظة أعراض مختلفة مثل الإمساك أو الإسهال أيضا، وذلك لانخفاض المحتوى الغذائي من الكربوهيدرات وبالتالي قلة وجود الألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتريح الجهاز الهضمي.