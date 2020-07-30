شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع مصور يُظهر تردي الحالة النفسية للمعتقل «خالد الدوسري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف سعود بن قويد، محامي المعتقل السعودي خالد الدوسري، عن تسجيل مرئي يكشف تردي الحالة الصحية لموكلة المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية وبيّن بن قويد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن التسجيل المرئي لموكله خالد الدوسري في مقر سجنه بولاية لويزيانا، يتضح من خلاله تردي الحالة الصحية وعدم معرفته بأسرته، ونؤكد جميع إجاباته أنه تحت تأثير المرض النفسي وليس له صلة بالواقع”.

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