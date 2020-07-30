شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحرس الوطنى بالكويت: الأمير صباح الأحمد بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بالكويت أن الأمير صباح الأحمد بخير، جاء ذلك خلال اتصال أجراه الشيخ مشعل مع نائب الأمير وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد ظهر اليوم، طمأنه خلاله على صحة أمير الكويت. وفق كونا.

ومن جهة أخرى، نقل تحيات الأمير للشعب الكويتي وللمقيمين وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. منتهزاً نائب الأمير وولي العهد هذا اليوم العظيم والمبارك، يوم عرفة، برفع أكف الدعاء إلى الله بأن يتقبل دعائه وجميع من دعا لأمير الكويت بأن يمن عليه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.



وكان الكاتب الصحفى ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجارالله قد أكد فى تغريدة سابقة له أن صحة أمير الكويت بخير والأنباء الواردة تؤكد أنه لم يصبه كروه.

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وقال الجارالله فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر": " بكل تأكيد أميرنا بخير كما تقول معلوماتنا الاعلامية ولما أقول بخير.. الخبر مؤكد أدام الله على أمير الإنسانية وأمير القلوب الخليجية أدام الله عليه الصحة والابتسامة الدائمة دعاء شعبه ومحبيه مستجاب".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى (البرلمان) قد قال، أن ما تصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "مطمئنة جدا".

وقال مرزوق الغانم فى تصريحات نشرها حساب مجلس الأمة على تويتر "نسأل الله أن يعجل فى شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا".

وأكد الغانم أنه سيكون هناك لقاء لأعضاء مكتب المجلس مع نائب الأمير ولى العهد الشيخ نواف الأحمد، يوم الأربعاء المقبل، للاستماع أيضًا إلى توجيهاته ونصائحه.