شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ولى العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الحرس الوطنى طمأنه على صحة الأمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمیر وولي العھد الكويتى الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالا ھاتفیا بعد ظھرالیوم، من الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني طمأن خلاله على صحة أخیه أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح كما نقل تحیات أمير البلاد لنائبه وولي العھد وللشعب الكویتي وللمقیمین وتھنئتھم بمناسبة عید الأضحى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، انتهز نائب الأمیر وولي العھد ھذا الیوم العظیم والمبارك یوم عرفه برفع أكف الدعاء إلى الباري عز وجل بأن یتقبل دعاءه وجمیع من دعا لأمیر البلاد بأن یمن علىه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافیة.