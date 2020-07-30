شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعوته إلى تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا، والتوصل إلى اتفاق رسمى وشامل لإيقاف القتال والأعمال العسكرية فى البلاد، فى إطار المفاوضات التى ترعاها البعثة الأممية فى ليبيا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الخميس، بأن أبو الغيط ناشد الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أى أعمال أو تحركات عسكرية من شأنها تصعيد الوضع فى الميدان أو إذكاء الصراع فى البلاد، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والعمل بجدية من أجل استكمال المفاوضات القائمة فى إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى للتوصل إلى اتفاق متكامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة الأمم المتحدة.

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وأضاف المصدر أن أبو الغيط أعاد التأكيد بهذه المناسبة على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية فى الأزمة الليبية، مجدداً رفض وإدانة الجامعة العربية للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجى للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد، مطالباً بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذرى للتهديد الذى تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة.

وشدد أبو الغيط على أنه لا يمكن لأى مسار سياسى يهدف إلى التوصل إلى تسوية وطنية خالصة ومتكاملة للوضع الليبى أن ينجح دون أن يتم وضع حد لهذه التدخلات الأجنبية والاستهداف الإقليمى لأمن واستقرار هذا البلد العربى المهم، مجدداً التزام الجامعة العربية بسيادة واستقلال الدولة الليبية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار دول الجوار الليبى العربية، والتصدى لكل ما يمس ويهدد الأمن القومى العربي.