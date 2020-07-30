شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال جاهزية 915 جامعاً بجدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت 915 جامعاً بمحافظة جدة جاهزيتها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك غداً، وسط استعدادات مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لتهيئة هذا الجوامع ضمن الخطة الموضوعة لتطبيق جميع الاحترازات والضوابط الصحية الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، حيث نُظفت مداخل الجوامع وساحاتها وعُقمت بالتعاون مع أمانة محافظة جدة. وفق "الرياض".



وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامرى، أن جميع الخدمات والتجهيزات وفرت للتأكد من جاهزية هذه الجوامع لاستقبال المصلين مثل دورات المياه والتكييف، كما روعى تطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على النظافة العامة إضافة إلى وقوف المراقبين والعاملين ميدانياً للتأكد من العمل بالبروتوكولات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 ."



وأكد أن هذه الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة تأتي لتوفير جميع سبل السلامة والاطمئنان للمصلين من المواطنين والمقيمين ، منوهاً بضرورة الحرص على إحضار السجادات الخاصة، ولبس الكمام ، ومراعاة ترك مسافات كافية بين كُلّ مصلٍّ وآخر، والبعد عن التزاحم قدر المستطاع.