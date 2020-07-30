شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1629 حالة كورونا جديدة وتعافي 2629 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (1629) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2629) حالة. ووفقاً لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة (274219) تعافى منهم (231198). Advertisements في وقت سابق، لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة لسعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن هناك استقرارًا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعًا في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيرًا إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل إلى نسبة 2.5%، ولايزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلًا.

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