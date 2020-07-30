زيارة ليلية مفاجئة للكاظمي إلى أحد سجون بغداد

بغداد / الخليج 365

قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بزيارة ليلية مفاجئة لأحد سجون العاصمة بغداد، للتأكد من عدم وجود معتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات، وفق مكتبه الإعلامي، الخميس.

ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي، عبر حسابه على تويتر، ثلاث صور لرئيس الوزراء خلال الزيارة، التي لم يحدد تاريخها.

وقال إن "الكاظمي يُجري زيارة ليلية تفقدية مفاجئة إلى سجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد".

وأضاف أنه "اطلع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي".

ويظهر الكاظمي في إحدى الصور وهو يطلع على ورقة وبجواره عنصر أمن، فيما يظهر بالصورتين الأخريين أمام قضبان حديد تفصله عن محتجزين يتحدثون إليه، وقد ارتدى كمامة وقفازين، في ظل تدابير جائحة كورونا.

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وتولت حكومة الكاظمي السلطة، في 6 مايو/ أيار الماضي، خلفا لحكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية.

وحدد الكاظمي، الإثنين، 72 ساعة لإعلان نتائج تحقيق بأحداث رافقت احتجاجات في بغداد، الأحد، وخلفت قتيلين و11 جريحا.

وهؤلاء هم أول ضحايا في احتجاجات بغداد خلال مواجهات مع قوات الأمن، منذ تشكيل حكومة الكاظمي، الذي تعهد بحماية المحتجين وتظاهراتهم.



ويشهد العراق، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وتتهم الطبقة السياسية الحاكمة، منذ عام 2003، بالفساد وعدم الكفاءة.

وقُتل خلال الاحتجاجات حوالي 600 شخص، وأصيب نحو 30 ألفا بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات النشطاء.

ويتهم نشطاء ومنظمات حقوقية محلية ودولية فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران باستهداف المحتجين، وهو ما تنفيه هذه الفصائل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.