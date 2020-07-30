البرلمان التونسي يجدد الثقة بالغنوشي رئيسا له

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي طارق الفتيتي، الخميس، تجديد الثقة برئيس المجلس راشد الغنوشي، إثر سقوط لائحة سحب الثقة منه.

وقال الفتيتي، إن 97 نائبا فقط وافقوا على سحب الثقة من الغنوشي، في حين رفض 16 نائبا، بحسب مراسل الخليج 365.

ويتطلب سحب الثقة تأييد 109 من أصل 217 نائبا في البرلمان.

وشارك في التصويت 133 نائبا، وفق الفتيتي.

وأفاد الفتيتي بأنه تم تسجيل 18 ورقة ملغاة واثنتين بيضاوين (بلا توصيت).

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وامتنعت كتلتا "حركة النهضة" (يترأسها الغنوشي- 54 نائبا) و"ائتلاف الكرامة" (19 نائبا) عن المشاركة في التصويت.

ووفق وسائل إعلام محلية، كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط مقر البرلمان بالعاصمة، وفرضت طوقا أمنيا على الطرقات المؤدية للمجلس.

وكان مكتب البرلمان قرر، قبل أسبوع، تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من كتل نيابية.

وسعت 4 كتل نيابية، هي "الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الإصلاح"، إلى سحب الثقة من الغنوشي، إثر اتهامه من دون دليل، بـ"سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".

// يتبع



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