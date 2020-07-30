وكالة ناسا تطلق مسبار "برسفيرنس" باتجاه المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)الخميس مسبار "برسفيرنس" باتجاه المريخ في مهمة للعثور على آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر.



وانطلق صاروخ "أطلس 5" من صنع "يونايتد لونش ألاينس" كما كان مقررا عند الساعة 07,50 بالتوقيت المحلي (الساعة 11,50 ت غ) من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا وسط سماء صافية في رحلة تستمر سبعة أشهر تقريبا.

وقد انفصلت الطبقة الأولى من الصاروخ بعد دقائق على الإقلاع.

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وقال المسؤول في ناسا بوبي براون "إنه لأمر رائع أن ينطلق (المسبار) بعد العمل الجبار الذي أنجزه هذا الفريق".

وفي حال وصول المركبة من دون أضرار في 18 فبراير 2021 ستكون الخامسة التي تنجح في هذه الرحلة منذ العام 1997. وكل هذه المسبارات أمريكية.

وأطلقت الصين اول مركبة إلى المريخ الأسبوع الفائت ويتوقع أن تحط في مايو 2021. وقد تكون ثلاث مركبات موجودة على سطح المريخ السنة المقبلة مع المسبار الأمريكي "كوريوسيتي" الذي قطع مسافة 23 كيلومترا على الكوكب الأحمر منذ العام 2012.

وتتمثل مهمة "برسفيرنس" الرئيسية في البحث عن آثار حياة سابقة على المريخ.

ويعتبر العلماء أن لديهم أدلة جيدة على أن هذا الكوكب كان قبل ثلاثة مليارات سنة أكثر دفئا وتجري فيه الكثير من الأنهر والبحيرات وهي مكونات أدت على الأرض أقله، إلى وجود جراثيم. لكن الكوكب الأحمر استحال بعد ذلك باردا وجافا لسبب لا يزال علماء الكواكب يجهلونه.