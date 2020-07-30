رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ينجو من سحب الثقة لعدم كفاية الأصوات

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان التونسي طارق الفتيتي، بصفته رئيس جلسة التصويت، النتائج قائلا "بلغ عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتا وعدد الأصوات الملغاة 18 وعدد الأوراق البيضاء اثنين وعدد الموافقين على سحب الثقة 97 صوتا وعدد الرافضين 16 صوتا وبذلك سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب".

وانطلقت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، اليوم الخميس، للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة".

يذكر أنه وفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان التونسي، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

وأعلنت 4 كتل نيابية، الأسبوع الماضي، رسميا عن إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.