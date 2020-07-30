شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: حالة وفاة و626 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة، و626 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالى عدد حالات الوفاة إلى 445 حالة، واجمالى عدد المصابين الى 66 ألفا و529 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية -فى بيان صحفى تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التى قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات فى العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى غرف العناية المركزة 134 حالة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 3811 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المسحات 502 الاف و 168 مسحة.

Advertisements

وجدد الناطق الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية فى الدولة، والتى تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل حالتى وفاة، و754 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالى عدد حالات الوفاة إلى 444 حالة، واجمالى عدد المصابين الى 65 ألفا و903 حالات حتى يوم أمس.