شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي يواصل لقاءاته مع القوى السياسية السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل دانيال وايس نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ورئيس القسم السياسى والإعلامى ببعثة الاتحاد الاوروبى لقاءاته مع مختلف الأحزاب السياسية السودانية والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجمع المدنى من أجل فهم أعمق للتطورات السياسية فى السودان. Advertisements وبحسب وكالة الأنباء السودانية، سونا، شدد الدبلوماسي الأوروبي فى اجتماعاته على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة المجيدة المتمثلة فى تحقيق الحرية والعدالة والسلام وإدماج السودان فى المجتمع الدولى. وقال أن وحدة وتعاون جميع السودانيين هى القوة الحقيقية وراء نجاح الفترة الانتقالية فى السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي يواصل لقاءاته مع القوى السياسية السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.