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فيديو عمره 80 عاماً للملك عبد العزيز أثناء استعداده لغسل الكعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تتجه الأعين في تلك الأيام إلى الكعبة المشرفة حيث يحرص الكثيرين على متابعة طرق الاستعداد لاستقبال الحجاج من تغيير الكسوة إلى غسل الكعبة المشرفة وغيرها من الأمور التي تحدث كل عام.

وهو الأمر الذى نسلط الضوء عليه في فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالعزيز، وهو يطوف حول الكعبة قبل القيام بغسلها .. حيث يعود الفيديو لما قبل 83 عاماًً.

 

اثناء الصعود لغسل الكعبة الشريف
اثناء الصعود لغسل الكعبة الشريف

 

الملك عبد العزيز يقبل الحجر الاسود
الملك عبد العزيز يقبل الحجر الاسود

 

وقد بدأ خلال الفيديو بالطواف حول الكعبة قبل معاونة مساعديه من اجل دخول الكعبة المشرفة والقيام بغسلها بنفسه.

وكانت نشرت صحيفة "الإندبندبت البريطانية" على صفحتها الرئيسية،  صورة طواف الحجاج حول الكعبة، وسط الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .

 

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ووفقاً الصحيفة تواصل الإلكترونية، قالت "الإندبندبت": إن موسم الحج هذا العام جاء وسط انتشار ، الأمر الذي دفع المملكة إلى تحديد عدد الحجاج ليكون 30% من المواطنين و70 % من المقيمين داخل المملكة.

 

وأضافت الصحيفة، أن الجهات المعنية بالمملكة حرصت على وضع مسارات بصحن المطاف حول الكعبة لحماية الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك وضع مسافة آمنة بين الصفوف.

 

تم التقاط صورة الحجاج التي تصدرت على الصفحة الرئيسية لـ”الإندبنديت” التقطت أمس أثناء طواف القدوم للحجاج في يوم التروية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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