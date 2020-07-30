شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو عمره 80 عاماً للملك عبد العزيز أثناء استعداده لغسل الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تتجه الأعين في تلك الأيام إلى الكعبة المشرفة حيث يحرص الكثيرين على متابعة طرق الاستعداد لاستقبال الحجاج من تغيير الكسوة إلى غسل الكعبة المشرفة وغيرها من الأمور التي تحدث كل عام.

وهو الأمر الذى نسلط الضوء عليه في فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالعزيز، وهو يطوف حول الكعبة قبل القيام بغسلها .. حيث يعود الفيديو لما قبل 83 عاماًً.



اثناء الصعود لغسل الكعبة الشريف



الملك عبد العزيز يقبل الحجر الاسود

وقد بدأ خلال الفيديو بالطواف حول الكعبة قبل معاونة مساعديه من اجل دخول الكعبة المشرفة والقيام بغسلها بنفسه.

وكانت نشرت صحيفة "الإندبندبت البريطانية" على صفحتها الرئيسية، صورة طواف الحجاج حول الكعبة، وسط الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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ووفقاً الصحيفة تواصل الإلكترونية، قالت "الإندبندبت": إن موسم الحج هذا العام جاء وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع المملكة إلى تحديد عدد الحجاج ليكون 30% من المواطنين و70 % من المقيمين داخل المملكة.

وأضافت الصحيفة، أن الجهات المعنية بالمملكة حرصت على وضع مسارات بصحن المطاف حول الكعبة لحماية الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك وضع مسافة آمنة بين الصفوف.

تم التقاط صورة الحجاج التي تصدرت على الصفحة الرئيسية لـ”الإندبنديت” التقطت أمس أثناء طواف القدوم للحجاج في يوم التروية.