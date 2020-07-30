شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر "قصرًا" في عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الحجاج صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة بمشعرعرفات. Advertisements وأشارت صحيفة تواصل الإلكترونية، إلى أن الحجاج عقب الصلاة سوف يتحركون نحو مشعر عرفات وجبل الرحمة، والبقاء فيه حتى وقت الغروب، وسط إجراءات صحية واحترازية مشددة، وكذلك أمنية.

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