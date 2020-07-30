شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة تونسية: الغنوشى يستمر رئيسا لمجلس النواب رغم تصويت 97 نائبا لسحب الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوّت مجلس نواب الشعب التونسى في جلسة اليوم الخميس على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ولم تحظ اللائحة بالـ109 أصوات المطلوبة.

وقالت إذاعة موزاييك التونسية، اليوم الخميس، إن راشد الغنوشى سيبقى رئيسا للمجلس بعد سقوط لائحة التصويت على سحب الثقة من الغنوشى.

كان 97 نائبا تونسيا صوتوا لصالح سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسى مقابل 16 صوتوا بـ"لا" و18 صوتا ملغى، بالإضافة إلى عدد 2 ورقة بيضاء من نائبين اثنين.

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وكان البرلمان التونسي استأنف جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.