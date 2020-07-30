شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس البرلمان الليبى: نحشد عربيا لطرد المستعمر التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحى المريمى مستشار رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، اليوم الخميس، إن البرلمان الليبى يحشد عربى الآن لطرد المسعتمر التركى ومحاول الوصول لحل للأزمة السياسية فى البلاد. وأضاف المريمى -فى تصريحات خاصة لقناة (العربية. نت)- إن رئيس البرلمان الليبى ناقش فى المغرب الأزمة الليبية وعرض مبادرته لحل الأزمة وكذلك إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين. وأكد المريمى أيضا أن رئيس البرلمان ناقش أيضا الاعتداءات التركية، وتدفق المرتزقة والميليشيات المسلحة لقتال الشعب الليبي، وانتهاك سيادة البلاد.

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