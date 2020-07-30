شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة أفراح بالسعودية تتحول إلى مأتم بعد وفاة العريس فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت قاعة أفراح في قرية «الشهيباء» التابعة لمحافظة العلا السعودية إلى مأتم بعد تلقيّ الحاضرين نبأ وفاة العريس فى حادث تصادم .

تعود تفاصيل القصة المؤلمة، وفقا لصحيفة عاجل،؛ حيث تعرض الشاب حمدان عايد البلوي، البالغ من العمر 31 سنة، لحادث مروري مروّع بعد اصطدامه بسيارة أخرى وجهًا لوجه؛ ما أدى إلى وفاته قبل وصوله مقر حفل زواجه بلحظات.

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وقال ابن عم العريس ، إن الشاب حمدان سافر من تبوك إلى قرية الشهيباء التابعة لمحافظة العلا؛ حيث كان في طريقه إلى مقر حفل زواجه في القرية، عبر طريق «البديعة»، المعروف بخطورته؛ لكثرة التعرجات وبعد قرية الفارعة وبينما كان على وشك الوصول إلى «الشهيباء» تعرض لحادث اصطدام وجهًا لوجه بسيارة أخرى تقل مقيمين تعرضوا لإصابات إلا أن إصابة حمدان كانت أكثر خطورة؛ لأنها كانت في رأسه ففارق الحياة بسببها.