الارشيف / اخبار الخليج

قاعة أفراح بالسعودية تتحول إلى مأتم بعد وفاة العريس فى حادث تصادم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة أفراح بالسعودية تتحول إلى مأتم بعد وفاة العريس فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت قاعة أفراح في قرية «الشهيباء» التابعة لمحافظة العلا إلى مأتم بعد تلقيّ الحاضرين نبأ وفاة العريس فى حادث تصادم .

تعود تفاصيل القصة المؤلمة، وفقا لصحيفة عاجل،؛ حيث تعرض الشاب حمدان عايد البلوي، البالغ من العمر 31 سنة، لحادث مروري مروّع بعد اصطدامه بسيارة أخرى وجهًا لوجه؛ ما أدى إلى وفاته قبل وصوله مقر حفل زواجه بلحظات.

Advertisements

وقال ابن عم العريس ،  إن الشاب حمدان سافر من تبوك إلى قرية الشهيباء التابعة لمحافظة العلا؛ حيث كان في طريقه إلى مقر حفل زواجه في القرية، عبر طريق «البديعة»، المعروف بخطورته؛ لكثرة التعرجات وبعد قرية الفارعة وبينما كان على وشك الوصول إلى «الشهيباء» تعرض لحادث اصطدام وجهًا لوجه بسيارة أخرى تقل مقيمين تعرضوا لإصابات إلا أن إصابة حمدان كانت أكثر خطورة؛ لأنها كانت في رأسه ففارق الحياة بسببها.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاعة أفراح بالسعودية تتحول إلى مأتم بعد وفاة العريس فى حادث تصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا