لأول مرة.. السعودية تطلق "المفتى الروبوت" لخدمة حجاج 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت السعودية روبوت الفتوى لأول مرة في مسجد نمرة خلال موسم الحج الحالي، لتحسين الخدمات للحجاج هذا العام.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، تشكل التقنية جزءا من التحول الرقمي للسعودية السنوات الأخيرة، ويتجلى هذا الاهتمام بالتكنولوجيا خلال موسم الحج، لتحسين الخدمات للحجاج، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.
وأثناء موسم الحج الحالي أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة "روبوت الفتوى الإلكتروني"، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن في إطلاق يُعَد الأول في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقًا للبروتوكات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد المكاني.
تتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد "نمره"، التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بعد وبشكل ذكي وبعدة لغات.
وتسعى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكلات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.
المفتى الالكتروني
روبرت الفتوى الالكتروني
فتوى اليكترونية لأول مرة في السعودية
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