شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى ديالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة ديالى العراقية تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوى - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس - : "إن الفحص المختبرى لـ390 مسحة أظهر منها 99 حالة موجبة بفيروس كورونا منها 7 حالات لكوادر طبية وصحية بمختلف الاختصاصات". وأشار إلى أن 87 حالة شفاء سجلت فى ديالى مع حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالى عدد المتعافيين إلى 2864 حالة و128 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالى الإصابات المؤكدة 2864 إصابة.

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