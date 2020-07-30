شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: ليس لدينا سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وجود أى سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي. وقال المكتب -فى بيان أصدرته عن رئيس الوزراء أذاعته قناة (السومرية نيوز)- إن هذا التصريح جاء أثناء زيارة ليلية قام بها الكاظمى لسجن التحقيق المركزى فى مطار المثنى ببغداد". Advertisements وأكد البيان أن رئيس الحكومة أطلع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي".

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