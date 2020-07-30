شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صورة نادرة استبدال كسوة الكعبة يوم عرفة قبل 95 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد المسئولون فى المملكة العربية السعودية، على تغيير كسوة الكعبة الشريفة منذ سنوات طويلة، فهى عادة سنوية، تتم يوم عرفات، وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، صورا نادرة تعود لحوالى 100 سنة، أثناء استبدال كسوة الكعبة الشريفة، واخر هذه الصورة، كانت مراسم استبدال كسوة الكعبة قبل 95 عاما، وتحديدا عام ١٣٤٦هـجريا، حيث تستبدل كسوة الكعبة مرة واحدة كل عام وذلك بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفة، ويتولي سدنة البيت الحرام تغيير كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لإستقبال الحجاج في صباح عيد الأضحى.



استبدال الكسوة

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وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أنهت مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة السنوية، إذ قام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها فى أركان الكعبة وسطحها، بحسب صحيفة عكاظ السعودية ، كما قامت الرئاسة بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية فى أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصورى، بأنه رُكبت الكسوة الجديدة المكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب، إذ رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الـ4 على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل فى حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقى الجنب الجديد، وتكررت العملية لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الـ4 بخياطته.