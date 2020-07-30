شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تفتتح سوبر ماركت فى فنزويلا لدعم اقتصادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقناة برس تي في الإخبارية الإيرانية التى تبث بالإنجليزية، عن افتتاح أول سوبرماركت إيرانى فى العاصمة كاراكاس، وحضر الحفل السفير الإيراني لدى فنزويلا حجة الله سلطاني.

وأظهر التقرير مواد غذائية إيرانية فى المتجر، وقدمت إيران الأشهر الأخيرة مساعدات غذائية ونفطية إلى فنزويلا التى تعانى العقوبات الأمريكية والاقتصاد المتردى.

Advertisements

ويقول خبراء الصحة، إن فنزويلا تواجه خطرا جسيما خلال الجائحة بسبب انهيار اقتصادى واسع النطاق أضعف المستشفيات العامة بشدة وقوّض الخدمات الحكومية بما في ذلك الكهرباء والمياه.

ولا ينتج قطاع النفط في فنزويلا، الذى كان يوفر البنزين على مدى سنوات بالمجان تقريبا، كمية تذكر الآن من الوقود ويواجه صعوبات فى استيراده لأن العقوبات جعلت معظم الشركات غير مستعدة لتوريده.

وأرسلت إيران في الآونة الأخيرة صهاريج من البنزين، ضد رغبة الولايات المتحدة، مما ساعد في تخفيف حالات نقص الوقود.