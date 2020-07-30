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شكرا لقرائتكم خبر عن "الإندبنديت" البريطانية تنشر صورة طواف الحجاج في يوم التروية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "الإندبندبت البريطانية" على صفحتها الرئيسية، صورة طواف الحجاج حول الكعبة، وسط الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ووفقاً الصحيفة تواصل الإلكترونية، قالت "الإندبندبت": إن موسم الحج هذا العام جاء وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع المملكة إلى تحديد عدد الحجاج ليكون 30% من المواطنين و70 % من المقيمين داخل المملكة.
وأضافت الصحيفة أن الجهات المعنية بالمملكة حرصت على وضع مسارات بصحن المطاف حول الكعبة لحماية الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك وضع مسافة آمنة بين الصفوف.
تم التقاط صورة الحجاج التي تصدرت على الصفحة الرئيسية لـ”الإندبنديت” التقطت أمس أثناء طواف القدوم للحجاج في يوم التروية.
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